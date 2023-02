Granges-Paccot (FR): «J’ai visé la tête pour leur ôter la vie»

«J’ai perdu les moyens. Je me suis acharné. Ils ne m’avaient pas fait de mal. Ils ne méritaient pas ça». D’une petite voix, en se triturant les doigts entre de faibles sanglots, Victor*, qui aura 34 ans le 1 er avril, a raconté comment il avait tué un Macédonien de 47 ans et son fils de 24 ans, également père de famille.

«J’ai fait des mauvais choix» a répété mardi, le paysan fribourgeois au tribunal de la Gruyère siégeant à Granges-Paccot. «Cela n’a jamais été le but de leur faire du mal. Je me suis retrouvé dans une situation où je me sentais menacé.» Or, Victor a fait preuve d’un extraordinaire sang froid. Il a d’abord rechargé son arme, puis «visé la tête pour leur ôter la vie» avant de les achever à coups de crosse et de les jeter lestés dans une fosse à purin, comme il l’avait fait une fois avec un chat. Il n’avait aucune raison de les tuer, si ce n’est son impossibilité à rembourser les 34’000 francs encaissés pour des tracteurs jamais livrés.