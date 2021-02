Sur sept pages, l'acte d'accusation énumère avec précision ce qui se trouvait à l'intérieur des 115 colis qu’un homme de 44 ans, engagé par un service de livraison privé, n'a jamais remis aux destinataires. Les autorités ont ainsi mis la main sur des vêtements pour femmes et pour hommes, des lunettes de soleil, des boucles d'oreilles, des thermomètres pour barbecue, des bottes en caoutchouc et des baskets. La valeur totale des biens volés est d’environ 44’000 francs.

Vendredi 26 février, l'accusé s'est présenté devant le tribunal de district de Pfäffikon pour répondre de ses actes. Et lorsque la juge lui a demandé pourquoi il n’avait pas acheminé les colis jusqu’à destination, celui-ci a répondu de manière surprenante: «Par frustration et colère, parce que je ne trouvais pas l'adresse de livraison.»

«J’aurais accepté une peine plus longue. Je me sens coupable.»

À l'époque des faits, celui qui débarquait de Genève connaissait peu la périphérie zurichoise. C'est pourquoi, selon lui, il a accumulé les colis chez lui et en a vendu une partie. «J'ai simplement récupéré les marchandises dans mon appartement, je ne savais pas moi-même quoi en faire», a-t-il soutenu en jurant qu’il ne ferait plus jamais une chose pareille.

Au tribunal, le procureur a requis un séjour d'emprisonnement de douze mois avec sursis pour vol et une expulsion du pays pour une durée de sept ans. «J'aurais aussi accepté une peine plus longue, je me sens coupable», a répondu l’accusé. Si le séjour derrière les barreaux n'a posé aucun problème à l'homme de 44 ans, celui-ci s’est adressé à la juge afin qu’on lui accorde une autre chance: «Je ne peux pas retourner au Kosovo.»

Sans permis de séjour depuis 2009

Depuis 2009, ce ressortissant Kosovar vit et travaille en Suisse sans permis de séjour ou de travail. Pourtant, il avait auparavant travaillé comme ouvrier non qualifié, peintre et poseur de dalles. Selon son avocat, il payait ses cotisations à l'assurance maladie et à l'AVS et pensait être officiellement enregistré.