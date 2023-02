Adam Lambert«J’ai voulu réinventer des classiques»

L’Américain de 41 ans a été découvert dans l’émission «American Idol» en 2009. Imago

Après une tournée avec Queen en 2022, l’Américain Adam Lambert s’éclate en solo avec un album de reprises. Dévoilé le 24 février 2023, «High Drama» brasse large, de Bonnie Tyler à Billie Eilish et de Culture Club à Kings of Leon.

Pourquoi un disque de reprises, un exercice qui ne vous emballe pas d’habitude?

Je bosse sur un autre album depuis le début de la pandémie, une comédie musicale. Ce projet-là prend du temps parce qu’il implique de nombreux collaborateurs. En attendant qu’il soit prêt, j’avais envie de publier de la musique. Comme je suis déjà occupé à écrire des chansons, j’ai voulu réinventer des classiques.

Comment vous y êtes-vous pris? Certains titres sont méconnaissables.

Pour certaines chansons, j’avais une idée précise en tête avant d’aller en studio avec les producteurs. J’ai pensé que «West Coast», de Lana Del Rey, serait géniale dans un style blues rock lourd à la Led Zeppelin. Et puis d’autres titres ont pris forme à force de les travailler.

On pense à Queen en écoutant les arrangements de «Getting Older», de Billie Eilish.

Tout à fait. J’ai choisi Billie Eilish parce que c’est une chanteuse singulière, comme la majorité des artistes sur l’album. Elle n’a que 20 ans, mais les textes de cette chanson évoquent parfaitement le feeling de vieillir, à tout âge. J’ai suggéré d’ajouter des chœurs dans le style de Queen et le morceau a pris un air pop seventies.

Vous transformez «Do You Really Want To Hurt Me» de Boy George. Êtes-vous fan de lui?

Oui, et il est aussi devenu un ami. Je trouve qu’il n’a pas la reconnaissance qu’il mérite pour son audace comme chanteur ouvertement gay au début des eighties. Et puis cette chanson est géniale, un classique que tout le monde connaît. Je me suis dit que les paroles pouvaient se prêter à une interprétation plus triste, sombre et électronique.

Vous aussi avez été un pionnier LGBT dès le début de votre carrière. Que pensez-vous du succès de Sam Smith aujourd’hui?

Je suis enchanté. Quand j’ai débuté en 2009, le monde était très différent et rempli de tabous. J’ai voulu faire une performance sexy à la télé pour mon premier single et je me suis fait étriller. Il a fallu attendre une éternité pour voir Lil Nas X flirter avec un danseur sur scène, ce qui est dingue.

Vous pouvez tout chanter, apparemment sans effort. Mais est-ce que «Chandelier», de Sia, a représenté un challenge pour vous?