Ados retrouvés morts à Zollikerberg (ZH) «J’ai voulu te préserver d’un tel destin»

Les corps sans vie de deux mineurs ont été retrouvés le week-end passé dans un appartement de Zollikerberg (ZH). Le beau-père d’un des ados a fait part de son immense tristesse sur Instagram.

«Tu me manques jour et nuit. Je ferai tout pour pouvoir te serrer une dernière fois dans mes bras.» Le rappeur alémanique ZH Beats a publié jeudi un message poignant sur son compte Instagram. Dimanche passé, son beau-fils et une de ses amies ont été retrouvés morts dans l’appartement de l’artiste à Zollikerberg (ZH). Les deux jeunes n’avaient que 15 ans. Pour l’heure, la cause de leur mort n’est pas connue. Mais leur entourage pense qu’ils sont décédés d’une overdose de Xanax et de cannabis synthétique, rapporte «Blick».