Farrah Abraham a eu des pensées suicidaires

Menottée sur le trottoir : Farrah Abraham: «J’ai vraiment eu des pensées suicidaires»

La star de téléréalité de 30 ans dit souffrir psychiquement et physiquement depuis son altercation avec un client d’un club de Los Angeles, le 15 janvier dernier.

Farrah Abraham ne se remet pas de sa soirée mouvementée dans un club de Los Angeles, le 15 janvier 2022 . Après une altercation avec un client, la star de téléréalité avait giflé un agent de sécurité. Celui-ci l’avait alors maîtrisée en la plaquant à plat ventre et en la menottant, sur le trottoir. Elle avait ensuite été arrêtée par la police.

La réaction de cet homme a profondément choqué l’Américaine de 30 ans. «J’essaie de rester positive par rapport à ça, mais j’ai vraiment eu des pensées suicidaires cette semaine, a-t-elle confié en larmes à TMZ, samedi 29 janvier 2022. Ayant perdu certaines fonctions physiques depuis cet incident, Farrah, maman d’une petite Sophia, craint de devoir passer sur le billard. «Vous ne pouvez pas menotter illégalement quelqu’un, puis lui casser le bras et tout déchirer. C’est grave. J’espère que je n’aurai pas à me faire opérer du cou et de l’épaule. Je fais beaucoup de physiothérapie», a-t-elle ajouté.