Riddes (VS) «J’ai vu de la fumée depuis chez moi»

«Hier soir, j’ai vu de la fumée depuis chez moi. J’habite au sommet du village, alors j’ai un regard sur tout ce qu’il se passe», raconte cet habitant de Riddes (VS). Mercredi soir, ce lecteur nous a signalé un incendie au bord de la route cantonale menant à La Tzoumaz (VS). «C’est un cabanon de jardin qui a pris feu autour des 19h, confirme la police cantonale valaisanne. Mais le feu a été rapidement circonscrit par les pompiers des Deux Rives (CSI), avant que celui-ci ne risque de se propager plus loin.»