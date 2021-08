Genève - «J’ai vu la fumée sortir du plancher, sous mon lit»

1 / 7 A 10 heures, les sapeurs désossent la toiture pour débusquer d’éventuels foyers dormants. 20 Minutes / jef Le feu s’est déclaré au 4 étage de cet immeuble, à l’angle de la rue de l’Arquebuse (n°27) et de la place du Cirque (n°3). 20 Minutes / jef Les pompiers ont rapidement réussi à maîtriser le feu, alors que la place du Cirque était fermée à la circulation. 20 Minutes / jef

Un feu d’appartement ayant nécessité l’engagement de moyens conséquents s’est déclaré ce dimanche matin juste avant 8h en plein centre-ville, à Plainpalais, dans l’immeuble faisant l’angle entre la rue de l’Arquebuse et la place du Cirque, en dessus du café Cuba. Les pompiers ont reçu la première alarme à 7h54. Ils étaient sur les lieux trois minutes plus tard. Le sinistre, qui n’a pas fait de blessés, a touché deux logements.

L’incendie a débuté dans un appartement du 4e étage, dont le locataire était absent. Son voisin du 5e, juste au-dessus, raconte: «je regardais la télévision quand j’ai senti une odeur. Je suis allé dans la cage d’escalier. On n’y voyait rien, c’était noir de fumée. Je suis rentré chez moi. Puis j’ai vu la fumée sortir de mon plancher et arriver chez moi, sous mon lit. J’ai été évacué par la grande échelle. C’était sympa, je n’ai pas eu le temps d’avoir peur. Ce qui m’embête, c’est que je n’ai même pas les clés de chez moi, je ne peux donc pas y retourner. Et je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon appartement.»

Six locataires évacués

Au total, le Service d’incendie et de secours (SIS) a dû évacuer six locataires, qui habitaient en dessous et en dessus du sinistre. «Une bonne partie d’entre eux vont pouvoir rapidement réintégrer leur logement», indique le lieutenant Nicolas Millot, officier chargé de la communication des pompiers.

L’intervention des secours s’est néanmoins révélée délicate: l’immeuble étant situé à un angle, le feu menaçait de partir dans les combles dans deux directions différentes. Il a donc dû être attaqué en tenaille pour éviter sa propagation. Pour ce faire, le SIS a engagé deux tonnes-pompes et trois fourgons. Au total, quatorze véhicules et trente hommes ont été mobilisés, auxquels se sont ajoutés trois véhicules et quinze sapeurs volontaires de la Ville de Genève. Trois lances à incendie ont été introduites dans le bâtiment pour combattre le sinistre. «Les feux en hauteur génèrent beaucoup d’engagement mais peu d’évacuations», la fumée montant, explique Nicolas Millot. L’eau, quant à elle, est déversée de manière chirurgicale. «L’enjeu consiste à stopper l’incendie trop endommager les logements, pour éviter de devoir évacuer tout l’immeuble.»

Place fermée toute la matinée