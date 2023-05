Ouverture à Bienne du procès pour un meurtre commis en 1999

L’aîné des frères a ensuite témoigné. Il est revenu sur cette tragique nuit du 25 juin 1999. En rentrant chez leurs parents, aux alentours de minuit, son frère et lui ont vu que le chien tirait sur sa laisse. «J’ai dit à mon frère que quelque chose n’allait pas parce que le chien était trop agressif», se souvient-il. Son frère s’est alors dirigé vers la porte mais elle était fermée et il l’a secouée. «Quand je lui ai dit que nous ferions mieux de partir, ils ont tiré deux fois.» Le témoin s’est alors enfui. «J’ai vu mon frère courir et, deux ou trois secondes plus tard, j’ai vu quelqu’un courir après lui et lui tirer dessus à plusieurs reprises», ajoute-t-il.