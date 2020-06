Cycliste sauvé par une ado

«J’ai vu que la situation était grave et qu’il fallait agir vite»

Un cycliste a été victime d’une crise cardiaque, le 30 mai dernier, à Bignasco (TI). Il s’en est sorti grâce à l’intervention rapide d’une adolescente de 17 ans.

Premiers soins décisifs

La jeune Tessinoise se promenait avec sa grand-mère quand elle l’a soudainement vu couché au sol, immobile. Elle n’a pas hésité une seconde pour lui faire un massage cardiaque et contacter les secours. «Il ne réagissait pas et ne répondait pas, raconte l’ado à nos confrères tessinois. J’ai vu que la situation était grave et qu’il fallait agir vite.» Rapidement sur place, l’hélicoptère de la Rega a emmené le cycliste à l’Hôpital de Lugano. Selon le rapport médical, les premiers soins prodigués par Giulia Speziale ont été décisifs pour la survie du patient.