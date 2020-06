Les confessions de Modric

«J’ai vu Ronaldo désespéré, au bord des larmes»

Dans son autobiographie à paraître prochainement, le génie croate revient sur la cohabitation difficile entre Cristiano Ronaldo et José Mourinho.

Ils étaient tous les deux Portugais. L’un figurait parmi les deux meilleurs joueurs du monde, l’autre était considéré comme le meilleur entraîneur de l’époque. Sur le papier, la collaboration entre Cristiano Ronaldo et José Mourinho au Real Madrid, commencée en 2010, avait de quoi faire saliver. Résultat: malgré quelques titres (championnat d’Espagne et Supercoupe d’Espagne 2012, Coupe d’Espagne 2011) et trois demi-finales de Champions League consécutives, la relation a surtout fait parler d’elle pour sa dimension orageuse.

Dans son autobiographie À ma façon, dont la parution est prévue sous peu, Luka Modric a livré une anecdote révélatrice au sujet des deux hommes. Celle-ci remonte à un match de Coupe en 2013: «Ronaldo n’est pas revenu défendre lors d’une remise en jeu. J’ai vu José furieux contre Cristiano et les deux se sont chamaillés pendant longtemps sur le terrain. De retour dans les vestiaires à la pause, j’ai vu Ronaldo désespéré, au bord des larmes. Il a dit: «Je fais de mon mieux et il continue de me critiquer.» Après un certain temps, Mourinho est entré et a commencé à s’énerver contre le Portugais en mettant en cause son investissement pendant le match. Les esprits se sont tellement échauffés que seule l’intervention des coéquipiers a évité une véritable bagarre entre eux deux.»