Lausanne: un homme a déposé un sac avant de s’enfuir en courant

Un Lausannois a assisté ce mardi matin, vers 10h, a une scène inquiétante. «J’ai vu un homme déposer un sac à dos suspect devant un bâtiment de l’avenue de Morges et s’enfuir en courant», explique-t-il. Rapidement sur les lieux, la police a fermé la route et évacué l’édifice concerné, qui abrite notamment l’ambassade d’Equateur. «Au fil des minutes, de plus en plus de policiers sont arrivés. Au final, ils étaient plus d’une vingtaine. Et il y avait aussi des pompiers et des ambulances», poursuit notre témoin.