«Je dormais lorsque l’on a frappé à ma porte. J’ai entendu: «Sortez, il y a le feu!»; lorsque j’ai ouvert, il y avait de la fumée partout dans l’allée, on ne voyait quasi plus rien», raconte cet habitant du 7 rue de la Faïencerie, à Carouge (GE). Un sinistre a éclaté au rez-de-chaussée, ce vendredi vers 17h. «Je suis sorti de l’immeuble, poursuit le jeune homme. J’ai vu un passant évacuer une dame âgée, par la fenêtre de l’appartement qui brûlait. Aux étages, des habitants s’étaient réfugiés sur leur balcon.»

Ces derniers ont pu fuir par l’échelle des pompiers. «Lorsque nous somme arrivés, tout le logement était en feu et il y avait un important dégagement de fumée à l’extérieur du bâtiment, mais aussi dans l’allée et les couloirs», rembobine le major Jérôme Barbey, du Service d’incendie et de secours (SIS). Les causes du sinistre restent indéterminées.