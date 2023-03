LB aka Labat, un fan de vieilles machines au Shapes Festival

Le Français de 29 ans a découvert la musique grâce à son grand-frère féru de hip-hop. DR

Le festival électronique reprend ses droits en cette fin de saison dans la station vaudoise. Au menu de cette 5e édition, de jeudi à dimanche: plus d’une trentaine de DJ sets sur quatre scènes, aussi bien diurnes que nocturnes. Celui du Parisien LB aka Labat, bluffant au Polaris à Verbier (VS) en 2019 avec ses instruments analogiques, est parmi les immanquables. Coup de fil à ce passionné de vieilles sonorités.

Comment avez-vous démarré dans la musique électronique?

J’ai un grand-frère fan de hip-hop qui scratchait beaucoup. Il produisait, et il produit encore, de la musique sur une MPC 2500 (ndlr: machine analogique permettant notamment de sampler des sons). Un jour, il m’a filé sa collection de vinyles et ses platines pour qu’il puisse réviser pour passer un brevet. C’est là que j’ai découvert le hip-hop et le scratch. Je voulais faire comme lui, mais j’ai vite compris que c’était beaucoup trop de discipline et d’entraînements pour moi (rire). J’ai donc simplement commencé à écouter des disques et à les passer dans des soirées étudiantes que j’organisais. Quand mon frangin a repris ses vinyles, j’en ai acheté de mon côté. Et c’était de la musique électronique. J’ai adoré très tôt Sven Väth, Ricardo Villalobos, Ellen Allien ou Apparat. C’était déjà underground, mais je ne le savais pas à l’époque.

Vos récents singles, sortis en 2022, possèdent d’ailleurs des sonorités assez nineties. Pourquoi?

C’est dû au matériel que j’utilise pour produire. C’est que du vieux matos. Forcément, le grain que produisait à l’époque ces machines reste le même aujourd’hui. C’est assez épuré, il n’y a pas beaucoup de pistes, on va à l’essentiel. Avec ces vieux instruments, tu n’as pas de marge de manœuvre par rapport aux logiciels actuels. C’est très rudimentaire. Le matériel avec lequel je crée aujourd’hui est le même que celui que j’avais il y a 10 ans. Je n’en ai pas changé. D’ailleurs, ça devient de plus en plus compliqué de mixer en club avec des vinyles. Les systèmes de son ne sont plus réglés pour.

D’ailleurs, on vous a vu mixer avec des disquettes Zip au Polaris Festival à Verbier.

Exact. J’ai commencé avec ça. J'aimais bien le fait que ce soit à risque, qu’il y ait la possibilité que tout crashe. Encore aujourd'hui, dans mes live, je n'utilise aucun câble MIDI. Je fais tout à l’oreille. J’ai continué avec les disquettes pendant longtemps jusqu’à ce que ça devienne trop problématique. Plein de fois, je suis arrivé avec et ça ne marchait pas. Je compromettais mon show. Les promoteurs m’ont fait comprendre qu’il fallait que j’arrive avec un truc plus fiable et que je ne pouvais plus mettre en danger une date parce que j’avais fait tomber ma disquette et qu’elle ne marchait plus.

Et donc, aujourd’hui, vous mixez avec quoi?

J’ai deux formules, DJ set et live. Depuis début 2023, je passe beaucoup plus mes propres morceaux, sortis ou inédits. Quand c’est le cas, en général le 70% d’un DJ set, je joue avec une clé USB. Pour la configuration live, j’arrive avec six ou sept machines, dont des MPC ou des synthétiseurs Roland 909, 808 et 303. Ça fait pas mal de matos sur la route.

Deux mots sur votre venue à Leysin?

Je ne sais pas à quoi m’attendre. Je sais que c’est un cadre alpin et montagnard. À dire vrai, au moment où je te parle, ça m’inspire plus pour aller faire du snowboard que pour faire de la musique (rire). Il faut dire que je ne vois pas souvent la montagne depuis Paris. Honnêtement, pour moi, le cadre ne change pas grand-chose à ma musique vu qu’à Leysin je vais avant tout jouer mes morceaux.