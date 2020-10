Mavro«J’aime avoir un rapport physique avec les machines»

Dire que l’homme est occupé est un euphémisme. En plus de ses études en soins infirmiers, Mavro, 24 ans, Valentin Klaus au civil, a une boîte d’audiovisuel et consacre son temps libre soit à la musique soit à travailler derrière des bars en festivals ou aux Docks à Lausanne. Le confinement lui a permis de ne faire plus que de la musique, ce qui a donné l’album «Origins» et l’EP «Galaxis» fraîchement sorti.