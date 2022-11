Nicholas Hoult aime être imprévisible à l’écran

Parce qu’à l’écran j’aime être imprévisible. On ne sait jamais comment il va réagir, et c’est parfait pour tenir en haleine le spectateur. J’ai aussi adoré la préparation du film, car nous avons répété, comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre, tout en pouvant improviser. Nous avons passé des semaines dans cette salle de restaurant avec des comédiens qui étaient vraiment intimidants lorsqu’ils faisaient la cuisine.

Il n’y a rien qui ne me fait plus plaisir que d’être en famille à la maison avec mon fils. Comme tous les parents qui bossent, mon objectif est de trouver mon équilibre entre vie privée et boulot. Je tourne, je travaille, j’assure la promo de mes films, mais ma priorité absolue et d’être loin des regards avec ceux que j’aime.