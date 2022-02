Makala aime la dualité dans la musique

Le rappeur adore se produire chez lui à Genève. Emral Kadriov

Makala fait partie des fers de lance du rap romand au même titre que ses potes du collectif Superwak Clique Di-Meh ou Slimka. À eux trois, ils ont réussi à percer en France, ce qui n’est pas chose aisée. Pour preuve, Makala, 28 ans, a rempli en moins de 24heures deux fois la salle parisienne des Machines du Moulin Rouge. Il s’y produira les 6 et 7 avril 2022. Mais avant, c’est dans le cadre du festival Antigel, chez lui à Genève, que le rappeur fera halte le 19 février 2022. Il sera à la salle du Lignon pour y présenter les titres de son deuxième album «Chaos Kiss», dont la sortie est imminente.

Qu’avez-vous voulu raconter sur ce disque?

C’est un voyage introspectif au cours duquel j’ai été face à des questions que je n’ai jamais voulu me poser ou des choses que je n’ai jamais voulu affronter. C’est une manière pour moi de montrer que j’ai lâché prise.

Parmi ces choses, il y a cette femme qui vous a fait croire qu’elle était enceinte de vous. Vous l’évoquez sur le titre «Boss»…

Oui. Il faut trouver la bonne forme pour parler de ce genre de trucs. Je ne voulais pas que ce soit trop dramatique. Je ne voulais pas non plus donner l’impression de me plaindre. Il fallait juste trouver la bonne manière de dire les choses sans être lourd ni pesant et avec une certaine légèreté. C’est ça qui me correspond le plus.

Justement, les sonorités des titres comme «Lards», «Budapest» ou «Prison Break» sont très chill, ensoleillées, presque joyeuses. C’était donc une volonté dès le départ?

Oui. Quand tu prends le texte de «Lards», par exemple, c’est une menace envers un gars qui me doit de l’argent. J’aime bien cette dualité et le mélange d’énergies entre une musique assez lumineuse et un texte assez sombre dans lequel on ressent de la tourmente. Si je devais résumer ma démarche: je cherche de l’harmonie dans le chaos. D’où le nom de l’album, «Chaos Kiss».

Comme sur votre premier disque, tous les titres ont été produits par votre frère Varnish La Piscine.

Oui. C’est tellement bien de bosser avec son frangin. On communique bien, on s’entend vraiment bien. Entre nous, ça dépasse les mots. Sa réussite, c’est ma réussite (ndlr: Varnish a signé sur le réputé label parisien Ed Banger et a été vu en studio avec Pharrell Williams fin 2021). Elle me sera bénéfique aussi. Il me représente. C’est la famille! C’est comme si ma mère ou ma soeur avaient une promotion dans leur job avec un plus gros salaire. Mon frère, c’est le meilleur. Quand il pose avec Pharrell, ça le prouve!

Parlez-nous de votre date à Antigel, dans votre ville...

C’est toujours spécial de jouer à domicile. C’est une sensation unique. C’est là où tout a commencé. C’est un plaisir de jouer à la maison. Il y aura aussi un truc inédit autour de ce concert. Chaque ticket acheté comporte un numéro unique, dont certains seront tirés au sort pour gagner, par exemple, des bons cadeaux dans des commerces genevois. Il y aura aussi un prix plus gros. Sur scène samedi, j’annoncerai un numéro de billet dont le détenteur gagnera un voyage aller-retour avec hôtel à Paris pour aller voir un de mes deux concerts complets. Ça, c’est de l’entertainment, ça manque parfois un peu en Europe.

Ça fait quoi d’avoir participé à poser Genève sur la carte du rap francophone?