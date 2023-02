Vanessa Kirby aime les films qui interrogent

«Fast & Furious: Hobbs and Shaw» et «Mission Impossible: Fallout» sont les deux blockbusters qui ont lancé la carrière de Vanessa Kirby sur le plan mondial. À 34 ans, l’Anglaise change de registre dans le drame familial «The Son» de Florian Zeller. Elle partage la vedette de ce long métrage, à voir en salle dès le 1er mars 2023, avec Hugh Jackman, qui campe le père d’un ado dépressif et suicidaire.