Roger Federer - «J’aimerais appuyer sur le bouton répétition et tout revoir sans le stress»

«Je suis encore profondément touché quand un Pete Sampras, un Björn Borg ou un Stefan Edberg pensent à moi. Et puis , je regarde le téléphone et tous les trois se sont mis en contact pratiquement en même temps et m’ont félicité. C’est presque surréaliste pour moi parce que c’étaient mes idoles et mes joueurs préférés quand j’étais jeune. Pour être honnête, j’étais un peu excité à l’avance de voir combien de personnes me contacteraient. Plus qu’après une victoire en Grand Chelem? Moins? Et puis , j’ai été submergé par le nombre. Cela me montre que j’ai beaucoup de vrais amis dans le monde qui sont proches de moi. Aujourd’hui, j’ai encore 50 messages de retard avec des réponses . »