Neymar : «J’aimerais avoir d’autres enfants»

Déjà papa d’un petit garçon, Neymar, en couple avec une championne de skateboard, compte bien agrandir sa famille.

S’il est aujourd’hui l’un des footballeurs les mieux payés au monde, le Brésilien n’oublie pas d’où il vient. «J’ai été élevé dans une favela. On a jamais eu une vie de luxe. J’habitais chez ma grand-mère, on était neuf en tout. On dormait dans une chambre bien plus petite que dans l’espace où l’on se trouve aujourd’hui. Il y avait ma mère, ma tante, ma sœur, mes cousins, mais ça reste un des meilleurs moments de ma vie», a-t-il expliqué. Dès l’âge de 8 ans, Neymar était déjà un passionné de football: «Je jouais beaucoup dans la rue avec mes amis, ça a été un bel apprentissage.»

Le sportif, qui empoche désormais un salaire annuel de 44 millions de francs, s’est aussi rappelé d’un souvenir marquant, durant son enfance: «Un jour, on est allé faire des courses dans un supermarché avec ma mère. Je voulais des cookies et elle m’a dit que ce n’était pas possible car on comptait l’argent. Alors je lui ai répondu que je deviendrai riche et que j’achèterai un jour une usine de gâteaux. J’avais peut-être 5 ou 6 ans, ça l’a beaucoup touchée.»