Bourg-Saint-Pierre (VS) : «J’aimerais franchement qu’on rase ce téléphérique»

Le téléphérique de l'ancienne station de ski de Super Saint-Bernard, en Valais, attend toujours d'être démonté après son arrêt en 2010. La facture approcherait les 2 millions de francs.

«J’aimerais franchement qu’on détruise ça, qu’on le rase», lance à l’AFP Claude Lattion, ancien directeur de la station, résigné. «Pour le paysage, quand on arrive d’Italie par le col du Grand Saint-Bernard et qu’on voit ça...»

Qui doit payer?

S’il assure «étudier plusieurs solutions pour se débarrasser de cette verrue», il estime les coûts trop importants pour son village de 200 habitants. Il faudrait entre 1,8 et 2 millions de francs pour démolir les stations de départ et d’arrivée, démonter les pylônes et dépolluer le site, situé entre 1950 et 2800 mètres d’altitude.