Yann Marguet bientôt sur scène à Paris

Commencée en 2019, la tournée de «Exister, définition» se terminera le 31 mars 2022 à la salle Métropole, à Lausanne. Avant cela, l’humoriste de 37 ans – qui a réalisé une vidéo destinée aux patients souffrant d’un cancer – se produira à Delémont, Genève, Champéry et Bulle. Il adaptera ensuite son spectacle pour le public parisien.

Comment vous sentez-vous à l’approche de la fin de la tournée?

Ça fait un peu bizarre parce qu’il y a eu un hiatus de presque deux ans à cause du Covid. Là, ça fait un an et demi que je n’ai pas joué. Je me sens un peu anxieux de ne pas me rappeler de quoi parle le spectacle. On verra si ça revient.

Vous enchaînez ensuite avec une date à Paris, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, le 4 avril 2022. Pourquoi ce choix?

Parce que c’est quand même là où ça se passe. C’est cool quand on est artiste de se rapprocher de l’épicentre de ce qu’on fait culturellement et artistiquement. Quand j’étais gamin ou ado, j’étais hyperfan des Nuls et des Robins des bois, c’est quelque chose qui m’a vachement inspiré. Si je peux un jour échanger, converser, peut-être créer avec ces gens-là, ce serait un petit rêve qui se réalise.

Êtes-vous stressé?

Oui. J’utilise les six dates qui restent pour reprendre confiance et connaissance du texte. J’ai un peu peur de découvrir qu’il y a des trucs trop suisses pour une date à Paris, de me rendre compte qu’il faut changer énormément de choses et que j’aurai trois jours pour maîtriser une nouvelle version du spectacle. Comme les Belges ont réussi à le faire en France, j’aimerais pouvoir garder un peu mon accent et mes blagues et que le spectacle ne fasse pas un four parce qu’on ne pige rien à ce que je raconte.

Il y a des passages spécifiquement romands dans «Exister, définition»?

Il y a pas mal de références. À un moment, j’imite Yannik Paratte (ndlr: ancien journaliste sportif à la RTS) et je ne pense pas que ce serait quelque chose qui susciterait un éclat de rire à Paris. Il faut trouver des parades et c’est le boulot que je vais faire avec des collègues humoristes français.

Vous qui avez joué dans «La vie de J. C.» sur la RTS, êtes-vous tenté par la télévision ou le cinéma en France?

Il m’est arrivé une petite mésaventure en 2021. Un casting m’est tombé dessus, j’ai reçu un mail pour une série Canal+ appelée «Platonique» dans lequel on me disait qu’on me voyait bien pour un rôle secondaire. J’y suis allé la fleur au fusil, j’ai fait le casting et j’ai eu le rôle. Je n’ai pas pu le faire finalement, parce que j’avais une pièce ici.