Pour Jean Dujardin, le cinéma doit divertir, mais pas seulement

Dans son best-seller, Sylvain Tesson raconte comment, après une grave chute d’un balcon, il se réapproprie son corps en traversant la France à pied du sud au nord. Le réalisateur Denis Imbert en a fait un film, en salles dès le 22 mars 2023, dans lequel le personnage principal est incarné par Jean Dujardin, 50 ans – prochainement derrière le masque de Zorro dans une série.

Quand vous avez lu le livre, avant qu’on vous propose le rôle, pensiez-vous que ça ferait un bon long métrage?

Je ne crois pas. Pour la bonne et simple raison que quand Denis m’a appelé pour me dire qu’il en avait acheté les droits, qu’il l’avait adapté et pour me demander si je voulais lire le scénario, j’ai répondu: «Tu as fait un film de ça?» Même Sylvain Tesson en convenait. Il ne voyait pas bien ce qu’on pouvait raconter à part un homme qui marche dans des régions de France pendant 1300 kilomètres.

Que dites-vous aux personnes qui ont aimé le bouquin et qui craignent de voir l’adaptation?

Je leur dis de ne pas venir. Je suis toujours un peu obtus avec les gens qui disent: «J’espère que je vais retrouver ce que j’avais dans le livre.» C’est impossible. C’est un autre support, c’est une variation, une continuation et c’est comme ça qu’il faut le vivre. On ne sera jamais aussi fort que la pensée que vous avez eue quand vous lisiez, que le fantasme que vous avez eu, que l’intime que vous avez ressenti. Il faut en faire le deuil pour bien le vivre, mais on sentira l’essence.

Comment fait-on pour se détacher du livre et de Sylvain Tesson?

Il ne faut pas s’attacher pour ne pas se détacher. Je ne me suis pas attaché au personnage de Sylvain Tesson, même physiquement. Il n’était pas question que j’aie ce visage. Le visuel est presque accessoire. La douleur de l’âme est beaucoup plus prégnante, elle fait beaucoup plus mal.

Avez-vous découvert des choses sur vous durant le tournage?

Non, parce que ça reste un tournage. C’est cher, c’est compliqué. On ne fait pas n’importe quoi. J’ai une responsabilité. Je suis tout seul à l’image pratiquement, je ne peux pas dire: «Suivez mes tourments et vous verrez, ça sera très bon.»

Qu’aimeriez-vous que les gens ressentent pendant le film?

J’aimerais qu’ils pensent à leur vie. On demande au cinéma de nous divertir, mais pas seulement. Parfois, il peut créer ce lien entre ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, les vôtres, votre vie, votre famille et une proposition. Quand il y a ce lien, cet espèce de va et vient entre vous et le film, alors il peut se passer des choses.