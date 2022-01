Lucia Passaniti répond aux critiques sur sa coupe

Lucia Passaniti : «J’aimerais vous rappeler que nous sommes en 2022»

Lucia Passaniti, de la série «Ici tout commence» a répondu aux personnes qui trouvaient sa nouvelle coupe de cheveux trop masculine.

Et si la majorité des internautes l’ont complimentée, une poignée d’entre eux n’a pu s’empêcher de critiquer son choix, trouvant la coupe «trop masculine» et ne mettant pas sa féminité en valeur. Loin de se laisser démonter par ces commentaires négatifs, l’interprète de Noémie Matret, aux côtés du petit-fils de Gérard Darmon , a répondu à ses détracteurs dans sa story.

L’actrice de 24 ans a commencé par un trait d’humour: «Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont dit en commentaires que ma coupe est trop masculine C’est vrai qu’en demandant une coupe « à la garçonne» à ma coiffeuse, je ne m’en étais pas rendu compte.» Puis, sur un ton plus sérieux, elle s’est agacée que des personnes puissent encore tenir de tels propos aujourd’hui. «J’aimerais vous rappeler que nous sommes en 2022, il est temps de faire évoluer un peu les choses… Si l’on demande de plus en plus aux hommes d’embrasser leur part de féminité, j’aimerais qu’on accepte que les femmes embrassent leur part de masculinité», a-t-elle écrit.