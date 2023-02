Musique : Jain est de retour, après un très long silence

À ce moment-là, elle était au sommet de sa carrière avec deux albums vendus à 1,2 million d’exemplaires, deux Victoires de la musique et une nomination aux Grammy Awards. «J’avais envie de me remettre en question artistiquement, de savoir où je voulais aller et qui je suis aujourd’hui», a-t-elle déclaré au «Parisien». Dans son troisième album, très personnel, elle abordera sa vie et l’amour.