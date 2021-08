Brésil : Jair Bolsonaro demande la destitution d’un juge de la Cour suprême

C’est la première fois depuis son entrée en fonction, en janvier 2019, que Jair Bolsonaro sollicite la destitution d’un juge de la Cour suprême.

Diffusion de fausses informations

Le 4 août, Alexandre de Moraes avait ordonné l’ouverture d’une enquête contre le chef de l’État pour diffusion de fausses informations, après ses attaques constantes et sans preuves contre le système électoral. Alexandre de Moraes a pris cette décision suite à une requête du TSE, qui avait annoncé ouvrir une enquête contre le chef de l’État pour «abus de pouvoir politique et économique (…) dans ses attaques contre le système de vote électronique et la légitimité des élections de 2022».