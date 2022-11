Brésil : Jair Bolsonaro disposé à une bonne transition du pouvoir

Lors de cette rencontre imprévue, Jair Bolsonaro a exprimé «la disposition du gouvernement fédéral à fournir toutes les informations et l’assistance nécessaires à une transition harmonieuse», a dit à la presse Geraldo Alckmin, chargé par le chef de l’État élu de gauche Lula de coordonner le processus de transition. Il a qualifié la rencontre «de positive». Jair Bolsonaro, battu de peu dimanche dernier (49,1% contre 50,9%) était resté muré dans le silence deux jours avant d’autoriser cette transition en déclarant qu’il «respecterait la Constitution».

Mais il n’a pas reconnu explicitement sa défaite ni félicité Lula, ce qui laissait craindre une période mouvementée d’ici à l’intronisation de Lula, le 1er janvier. La «transition a commencé» entre le gouvernement actuel et celui que va former Lula, avait annoncé auparavant Geraldo Alckmin, assurant que le processus avait démarré du bon pied. Geraldo Alckmin a rencontré les représentants du président d’extrême droite à Brasilia, tandis que s’essoufflaient les mouvements de protestation dans le pays contre l’élection de l’ex-chef d’État de gauche Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).

«La conversation a été très profitable», a assuré Alckmin, ex-gouverneur de Sao Paulo. «La transition se fait de la meilleure manière possible, pour le bénéfice de la population», a-t-il insisté lors d’un bref point de presse à Brasilia. Geraldo Alckmin a rencontré le directeur de cabinet du chef d’État, Ciro Nogueira, au palais présidentiel du Planalto. Le représentant de Lula était accompagné de Gleisi Hoffmann, présidente du Parti des Travailleurs (PT) et du coordinateur du programme de gouvernement de la gauche, Aloizio Mercadante.

«Lula l’a dit clairement dans son discours (de victoire), notre tâche est d’unifier le Brésil, alors allons-y», a dit le vice-président élu. Alckmin, un technocrate et ancien dirigeant du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB) de centre droit, a été choisi par Lula pour rassurer le centre et les milieux d’affaires. Lula «prend quelques jours de repos mérité» jusqu’à dimanche, a dit M. Alckmin.

«C’est grave»

Il a eu plus tôt jeudi une rencontre «productive» avec le rapporteur du budget au Sénat, Marcelo Castro, pour évoquer la compatibilité des promesses électorales de Lula avec un budget fédéral 2023 très contraint. Geraldo Alckmin a par ailleurs condamné l’érection de barrages routiers par des bolsonaristes en colère dans tout le pays, qui ont posé des problèmes d’approvisionnement depuis lundi. «Il n’est pas possible d’empêcher les gens de circuler. C’est grave», a-t-il déclaré, «une chose est de manifester, une autre est d’empêcher les personnes d’aller et venir».