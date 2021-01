Amérique du Sud : Jair Bolsonaro estime que «le Brésil est en faillite»

Le président brésilien Jair Bolsonaro a accusé le coronavirus, «alimenté par la presse», d’être responsable des difficultés économiques du Brésil.

«Au bord d’un gouffre social»,

Pendant ce temps, le nombre de cas et de décès continue d’augmenter. Au cours des dernières 24 heures, le géant sud-américain a recensé 1171 décès et près de 60’000 nouvelles contaminations, des chiffres qui devraient augmenter dans les prochaines semaines en raison des rassemblements massifs qui ont eu lieu pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An, selon les spécialistes.