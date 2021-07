Brésil : Jair Bolsonaro pourrait quitter l’hôpital d’ici peu

Hospitalisé dans la nuit de mardi à mercredi, le président brésilien souffre d’une occlusion intestinale mais son évolution est jugée satisfaisante.

L’état de santé du président brésilien Jair Bolsonaro, hospitalisé depuis mercredi à São Paulo pour une occlusion intestinale, «continue d’évoluer de manière satisfaisante» et une décision sur sa sortie pourrait être prise «dans les prochains jours», ont indiqué samedi ses médecins.

Six opérations

Depuis qu’il a été poignardé à l’intestin en septembre 2018, en pleine campagne pour l’élection présidentielle, Jair Bolsonaro a subi six opérations chirurgicales, dont cinq au système digestif. Il a été admis en urgence dans la nuit de mardi à mercredi à l’hôpital des Forces armées à Brasilia en raison de violentes douleurs abdominales et d’une crise de hoquet persistant depuis plus de dix jours.