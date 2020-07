Brésil

Jair Bolsonaro se balade à moto et discute sans masque

Le président brésilien, testé positif au Covid-19 début juillet, a souvent minimisé la gravité de la maladie, qu’il a qualifiée de «grippette».

Jair Bolsonaro, 65 ans, a annoncé le 7 juillet qu’il avait contracté le Covid-19 et a déclaré mercredi que selon un nouveau test il était toujours positif. Il apparaît sur des photos publiées jeudi sans casque et sans masque en train de discuter avec un balayeur, qui ne porte pas de masque lui non plus.