Brésil : Jair Bolsonaro sommé de témoigner devant la police

Le chef de l’État brésilien est soupçonné d’avoir montré les documents confidentiels sur les réseaux sociaux afin de remettre en cause la fiabilité du vote électronique en vigueur depuis 1996.

Un juge de la Cour suprême du Brésil a ordonné vendredi au président Jair Bolsonaro de témoigner devant la police, dans le cadre d’une enquête visant à déterminer s’il a divulgué des documents confidentiels pour mettre en cause la fiabilité du système de vote électronique.

Le président d’extrême droite, sous le coup de plusieurs enquêtes, avait jusqu’à vendredi pour choisir un jour et un lieu pour l’interrogatoire mais ne l’a pas fait, selon Alexandre de Moraes, juge du Tribunal fédéral suprême (STF), la plus haute instance du pouvoir judiciaire brésilien.

Le chef de l’État a montré les documents – confidentiels selon le TSE – lors d’une diffusion en direct et les a publiés sur les réseaux sociaux afin de remettre en cause la fiabilité du vote électronique en vigueur depuis 1996 au Brésil.

Le dirigeant d’extrême droite critique depuis des années le système de vote par urnes électroniques, faisant état de «fraudes» sans jamais fournir de preuves. Sa remise en question constante du système électoral a conduit à l’ouverture d’une autre enquête à la Cour suprême, pour «calomnie» et «incitation au crime».

Jair Bolsonaro est également dans le collimateur de la justice, accusé d’avoir omis de signaler une tentative de corruption dans l’achat de doses du vaccin indien Coxavin, et pour avoir diffusé une fausse information dans une vidéo faisant le lien entre le vaccin anti-Covid et la maladie du sida. À moins d’un an de la présidentielle, en octobre, sa cote de popularité s’est largement érodée.