Un fugitif français condamné à la prison à vie quitte l'Indonésie

L’homme de 64 ans, qui est recherché depuis les années 2000 après avoir disparu avant son procès, a longtemps vécu à l’étranger, notamment aux Philippines, avant d’arriver en Indonésie. Il avait accosté en octobre 2021 dans les îles indonésiennes Talaud, situées entre les Philippines et l’Indonésie, après une avarie sur son voilier. La police locale l’avait appréhendé pour séjour irrégulier et il était détenu par l’immigration depuis plus d’un an et demi, selon les services de l’immigration indonésienne.