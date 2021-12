UFC - Jake Paul lui propose un combat, il promet de lui casser la mâchoire

Youtubeur, influenceur et désormais boxeur, l’Américain Jake Paul se cherche un nouvel adversaire. Après avoir battu par K.-O. l’ancien champion d’UFC Tyron Woodley le week-end dernier à Tampa, Jake Paul a poursuivi son numéro en conférence de presse. Le visage amoché et le micro en main, il s’est fait un plaisir de provoquer plusieurs autres combattants, armé de son arrogance caractéristique.

Usman, McGregor, dos Santos, Masvidal, Jake Paul a promis qu’il «leur mettrait à tous la honte». Jake Paul plus fort que les stars de l’UFC? Jorge Masvidal s’est chargé de répondre au benjamin des frères Paul. «Laisse-moi te dire un petit secret sur moi: je me bats pour de l’argent ou je me bats contre les meilleurs du monde. Tu n’es ni l’un, ni l’autre. Viens à l’UFC, signe un contrat d’un combat. Je te casserai la mâchoire devant le monde entier» a lancé Masvidal à l’apprenti boxeur.