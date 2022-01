Ski alpin – Jakobsen s’impose en patron à Crans-Montana

Après une heure quasi sans pause, animée par les maîtres de cérémonie de luxe - les retraités Julien Lizeroux et Charlotte Chable - et leurs questions décalées aux athlètes, ils n’étaient plus que cinq skieurs en piste pour la manche finale. Dont Kristoffer Jakobsen, qui a rappelé qu’il était le co-leader de la Coupe du monde de slalom en remportant l’épreuve de gala. Le Suédois s’est imposé devant les Italiens Stefano Gross (2e à 18 centièmes) et Manfred Moelgg (3e à 62 centièmes).