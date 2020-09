Ryan Kessler: «Tous les joueurs dans un vestiaire prennent un médicament contre la douleur, n’importe quoi qui peut te permettre de jouer.» AFP

La «bombe» a été déterrée par la chaîne de télévision canadienne «TSN» mardi soir. Dans le documentaire «The Problem of Pain», on apprend que plusieurs professionnels absorbent quotidiennement du toradol, un anti-inflammatoire administré pour traiter les douleurs aiguës, une pilule qui est habituellement prescrite sur une durée maximale de cinq jours.

La raison: ainsi que le relaie «TVA Sports», des études ont montré qu’une utilisation prolongée peut provoquer des effets secondaires indésirables, tels que des problèmes au foie, aux reins et à l’estomac.

Maladie de Crohn

Plusieurs joueurs ont témoigné de cette problématique face à la caméra. Dont le joueur de centre américain Ryan Kesler (36 ans) qui affirme avoir été confronté à plusieurs pépins de santé en raison de sa surconsommation. Sous contrat avec les Anaheim Ducks jusqu’en 2022, le choix de première ronde des Vancouver Canucks en 2003 n’a d’ailleurs plus chaussé ses patins en match officiel depuis le printemps 2018. On lui a notamment diagnostiqué la maladie de Crohn au cours de l’automne 2019.

«J’avais des trous dans le côlon et des ulcères»

«J'avais des trous dans le côlon et des ulcères, et en gros, tout mon intestin a eu des spasmes, a raconté l’ex-coéquipier des défenseurs suisses Yannick Weber et Raphael Diaz à Vancouver. C'est très désagréable. J'allais aux toilettes 30 à 40 fois par jour. Et quand tu vas aux toilettes, c'est du sang pur. C’est épuisant. C'est terrible. Et tout ça parce que je n'étais pas au courant de ce que ce médicament pouvait potentiellement me faire.»

D’un ton péremptoire, il a ajouté: «Tous les joueurs dans un vestiaire prennent un médicament contre la douleur, n’importe quoi qui peut aider pour la douleur et te permettre de jouer.»

La peur de perdre son poste

Plusieurs intervenants ont expliqué que les joueurs tapent dans la pharmacie en raison de la pression et de la crainte permanente de perdre leur place dans la ligue la plus compétitive du monde , où il n’y a que quelque 700 postes de travail disponibles. De plus, la culture du hockey pousse les suiveurs et le public à glorifier les patineurs qui ne demeurent pas à l’écart du jeu lorsqu’ils souffrent d’une blessure.

«Je me sentais comme Superman»

C’est ainsi que les anti-douleurs ont allègrement franchi les portes des vestiaires. «Cela faisait partie de ma routine, a révélé l’ancien défenseur canadien Kyle Quincey (35 ans), retraité depuis 2019 après avoir notamment évolué avec Detroit, Colorado, New Jersey, Columbus et Minnesota. J’en prenais tous les jours à la fin de ma carrière. Il n’y avait aucune façon de disputer toute une saison sans ça. Quand tu prends du toradol, ça masque toutes les douleurs. Et ça n’enlève pas la lucidité, alors tu peux te concentrer et jouer un match. Tu peux littéralement courir et percuter un mur et ne rien sentir.» Et d’imager: «À quel point je me sentais bien avec ce médicament? Je me sentais comme Superman. Je ne pouvais pas me blesser.»

Changer les choses