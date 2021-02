Brésil : Jalouse, elle débarque au bar et tire «au hasard»

Fâchée contre son mari parce qu’il s’était rendu dans un bar fréquenté par des escort girls, une Brésilienne de 31 ans a ouvert le feu et tué une femme de 26 ans jeudi.

Un effroyable drame est survenu jeudi dernier dans un bar de Tiangua (nord-ouest), et tout a été immortalisé par des caméras de surveillance. Arrivée sur les lieux à l’arrière d’un scooter, une Brésilienne de 31 ans a débarqué dans l’établissement et ouvert le feu sur une tablée de sept personnes, dont son mari faisait partie. Djaiane Batista Barro, 26 ans, a reçu une balle dans la tête et a été tuée sur le coup. Une autre femme de 24 ans a été touchée à un bras, mais ses jours ne sont pas en danger.