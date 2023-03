Jalyn Hall est honoré d’incarner Emmett Till

Dans «Emmett Till», disponible sur Apple TV+, Jalyn Hall incarne un jeune Noir lynché en 1955 dans le Mississipi et dont la mère se bat pour réclamer justice. Un drame bouleversant tiré d’une histoire vraie qui a marqué la communauté afro-américaine et le jeune acteur de 16 ans.

Depuis tout petit, ma mère me raconte ce qui lui est arrivé pour me mettre en garde. On transmet encore aujourd’hui cette histoire aux enfants dans notre communauté pour les protéger et éviter qu’une telle tragédie se reproduise.