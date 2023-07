Suisse: jamais autant de faons n’ont été sauvés par des drones qu’en 2023

Et ils ne pensent pas à fuir devant une faucheuse. Ce qui fait que 1500 petits sont ainsi tués chaque année.

Les sauveteurs ont pu sécuriser plus de 6000 faons.

Bonne nouvelle pour la faune helvétique: jamais les drones n’ont permis de sauver autant de faons que cette saison, annonce Sauvetage Faons Suisse dans un communiqué. Les équipes ont pu éviter la mort à 6064 jeunes animaux. «Il s’agit d’un record absolu et correspond à un doublement par rapport à la précédente saison record de 2022», précise l’association.

Plusieurs facteurs ont été déterminants. D’abord l’association a pu former de nombreux nouveaux pilotes. Du coup, près d’un tiers d’équipes en plus était en service cette saison. En outre, elles ont pu bénéficier des drones mis à disposition par la Protection Suisse des Animaux (PSA).

La météo en cause

Par ailleurs, la météo ayant été médiocre jusqu’à mi-mai, les agriculteurs n’ont pas fauché tout de suite et les biches ont attendu avant de mettre bas. Puis le beau temps s’est installé et les drones ont pu alors tous se mettre en activité, à la demande des paysans, ce qui a permis de sauver de très nombreux faons. Enfin, les bénévoles de l’association ont consacré davantage d’heures à leur mission. Ils ont survolé en tout 86 hectares de prairies, contre 68 l’an dernier.

L’association rappelle toutefois que malgré ce record de jeunes animaux sauvés, les statistiques annuelles montrent que 1500 faons sont victimes chaque année d’une faucheuse, un chiffre sans doute bien plus haut en raison du nombre de cas non signalés. La raison? Les biches amènent leurs petits dans les hautes herbes pour les cacher après la naissance. Et au cours de leurs premières semaines de vie, les jeunes restent instinctivement terrés au sol afin de se protéger de leurs ennemis naturels. Ils ne songent donc pas à fuir devant un engin agricole.