Suisse – Jamais depuis 30 ans, la Suisse n’a versé autant de prestations sociales

Hausse des dépenses sociales dans toute l’Europe

Si l’augmentation de 11% des prestations sociales en Suisse est la plus importante depuis 30 ans, il en va de même dans la plupart des pays européens. Ainsi les pays voisins, l’Autriche (+9,1%), l’Italie (+8,9%), l’Allemagne (+5,7%) et la France (+4,2%), enregistrent tous des hausses, même si elles sont moins marquées qu’en Suisse. En Europe, la hausse a été particulièrement forte sur l’île de Malte (+26,7%), en Irlande (+20,1%) et à Chypre (+19,3%). La pandémie n’a fait que peu de dégâts en revanche en Suède (+1,4%) et au Danemark (+2,8%).