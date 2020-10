Le DJ a découvert la house quand il était jeune via un proche aujourd’hui décédé.

Le garçon de 24 ans ne s’attendait pas à ce que «Jerusalema» fasse de lui une star. D’autant plus que ce titre est sorti en octobre 2019 déjà. Il a eu droit à une deuxième vie dès le printemps 2020 grâce à TikTok. Aujourd’hui, le single a été écouté 70 millions de fois sur Spotify. Durant l’été, il a été le quatrième morceau le plus recherché sur Shazam, et son clip a été vu 160 millions de fois sur YouTube.