Brésil : «Jamais je n’aurais pensé que cela prendrait de telles proportions»

Une artiste a créé une immense sculpture en forme de vulve à flanc de colline, dans le nord-ouest du pays. Les réactions outrées ont afflué sur les réseaux sociaux.

Juliana Notari espérait que son œuvre fasse parler, on peut dire qu’elle y est parvenue. L’artiste brésilienne a installé une immense sculpture de 16 mètres de large et 6 mètres de profondeur à flanc de colline dans l’État du Pernambouc, au nord-ouest du pays. Intitulée «Diva», l’œuvre évoque une vulve humaine, raconte CNN .

Dans un post publié le 30 décembre sur Facebook, Juliana Notari explique que plus de 20 hommes ont travaillé sur cette sculpture. L’artiste indique que le but de ce travail est de «questionner la relation entre la nature et la culture dans notre société occidentale phallocentrique et anthropocentrique» et d’amener les gens à s’interroger sur la «problématisation du genre».