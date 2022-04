Démographie : Jamais la Suisse n’a connu autant de naissances depuis 50 ans

La population a progressé de 0,8% en 2021 pour atteindre 8,7 millions d’habitants. Elle a enregistré 89’400 naissances, du jamais vu depuis 1972. La pandémie pourrait y être pour quelque chose.

Jamais la population suisse n’a été si nombreuse. Notre pays comptait en effet au 31 décembre dernier 8,67 millions d’habitants, soit 66’200 de plus qu’une année plus tôt. Ce qui représente une progression de 0,8%. Une hausse supérieure à celles des années 2018, 2019, 2020 (0,7%).

L’effet de la pandémie?

Du côté des naissances aussi, les chiffres sont inédits. La Suisse a en effet enregistré 89’400 nouveau-nés l’an dernier, soit 3500 de plus qu’en 2020. Un tel nombre n’avait plus été recensé depuis 1972 et une telle hausse (+4,1%) depuis 1988, indique l’Office fédéral de la statistique, dans un communiqué mardi. Celui-ci a en outre observé deux pics de naissances en 2021: de janvier à avril et d’août à décembre, «ce qui correspond à des conceptions d’avril à juillet 2020 et de novembre 2020 à mars 2021», précise l’OFS. Ce qui correspond aussi, comme par hasard, aux périodes ou les gens ont été priés de limiter au maximum leurs activités extérieures en raison de la pandémie de Covid…