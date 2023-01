Energie: Jamais la Suisse n’a installé autant de panneaux solaires

Vera Weber s’oppose aux parcs solaires alpins

Des dizaines de parcs photovoltaïques dans les Alpes sont dans les starting-blocks. Il y aurait en ce moment des discussions plus ou moins avancées autour de 25 à 30 projets, selon «Le Matin Dimanche». Mais la présidente de la fondation Franz Weber, Vera Weber, s’y oppose fermement, indique-t-elle au journal. «C’est complètement aberrant de vouloir détruire la nature pour soi-disant la sauver alors qu’il y a tellement d’autres solutions», selon elle. Et de dénoncer l’impact de ces parcs en pleine nature: «Il ne suffira pas de poser quelques panneaux sur des pâturages. Il faudra construire socles et infrastructures», souligne-t-elle. Vera Weber préconise de faire d’abord des économies d’énergie et de couvrir de panneaux solaires les bâtiments existants.