Consommation: Jamais la Suisse n’a produit autant d’oeufs

Consommation : Jamais la Suisse n’a produit autant d’œufs

Dopée par la demande, la production des œufs suisses a augmenté de 7,7% l’an dernier. L’élevage en plein air et le bio ont la cote.

Considéré comme une précieuse source de protéines, l’œuf reste une denrée appréciée en Suisse. Les consommateurs en dégustent en effet 194 par personne et par an, soit 20 de plus qu’en 2012, selon un communiqué de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Cette demande a favorisé la production d’œufs dans notre pays qui a augmenté de 7,7% pour atteindre plus de 1,1 milliard d’unités l’an dernier.