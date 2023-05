Population: Jamais les Suisses n’ont autant émigré

De plus en plus de Suisses ont dit bye-bye à leur patrie ces dernières années. 20min/Community

C’est un record. Jamais autant de Suisses n’ont vécu à l’étranger que l’an passé. En effet, ils étaient plus de 800’000 à s’être établis dans un autre pays, soit 10,9% de la population. Il y a 20 ans, ils n’étaient que 600’000, soit 9,3%, relève le «SonntagsBlick» dimanche.

Pendant longtemps, les Suisses ont quitté le pays par nécessité. Poussés par la pauvreté, la famine ou l’industrialisation croissante, quelque 500’000 Helvètes ont cherché une vie meilleure ailleurs au 19e siècle et au début du 20e siècle. Mais aujourd’hui, l’émigration est en vogue et fait même l’objet d’émissions télévisées. Ainsi, depuis 1991, les Helvètes sont plus nombreux à émigrer qu’à immigrer. L’an dernier, ils étaient 31’300 à avoir quitté le pays.

Pour quels motifs? Une offre d’emploi, l’envie d’aventure et la curiosité pour la nouveauté ou tout simplement un climat plus chaud, explique le journal. Beaucoup prennent ensuite racine dans leur nouvelle patrie. Certains tombent amoureux à l’étranger et y fondent une famille binationale. D’autres sont gagnés par la fièvre du voyage et s’installent dans différents endroits du monde.

Pourtant, le «World Happiness Report», qui évalue le niveau de satisfaction de la vie dans les différents pays, a placé la Suisse à une très bonne 8e place sur 137 en 2023, derrière les pays scandinaves, Israël et les Pays-Bas. Et les Helvètes de l’étranger sont parfaitement conscients des atouts de leur pays. Et ils le savent: la Suisse sera toujours là pour eux si besoin, conclut le journal.