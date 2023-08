CFF: record de Suisses voyageant en train entre avril et juin 2023

Les Suisses adorent voyager en train et cela se ressent: ils utilisent toujours plus le rail pour se déplacer. À tel point qu’ils ont explosé les statistiques au deuxième trimestre de cette année. En effet, la demande du trafic voyageurs ferroviaire n’a jamais été aussi élevée qu’entre début avril et fin juin, selon le dernier rapport trimestriel des chemins de fer de la LITRA et de l’Union des transports publics (UTP).