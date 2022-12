Finances : Jamais les Suisses n’ont été si pessimistes depuis six ans

Une enquête de Comparis montre que plus d’un Helvète sur quatre s’attend à voir sa situation financière se détériorer. Un taux bien plus haut chez les bas revenus.

La moitié des personnes touchant de bas salaires doivent compter chaque franc et se restreindre fortement pour payer toutes leurs factures.

Un Suisse sur deux doit se restreindre

Et c’est encore pire pour ceux dont le revenu brut du ménage ne dépasse pas 4000 francs par mois. En effet, 41,8% d’entre eux s’attendent à ce que leur situation empire. Entre 4000 et 8000 francs, ce pourcentage est de 28,1%, et de 21% pour ceux dont les revenus sont supérieurs à 8000 francs.