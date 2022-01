Météo en Suisse : Jamais ou presque il n’avait fait si beau en janvier

Même si le brouillard s’est parfois invité au nord des Alpes, le soleil a battu de nombreux records. Il s’agit pour plusieurs régions du mois de janvier le plus ensoleillé et le plus doux depuis le début des mesures.

Le soleil et la douceur ont été de la partie en janvier, pour le plus grand plaisir des adeptes de sport d’hiver. ChTalos

Le soleil a brillé généreusement durant ce mois de janvier, relève MétéoSuisse. Au point que des records d’ensoleillements sont tombés un peu partout dans le pays. Ainsi dans le sud des Alpes, où il a fait beau durant tout le mois ou presque, la dose mensuelle de soleil a écrasé la norme 1991-2020 de près de 150%.

Avec presque 190 heures d’ensoleillement, Lugano (TI) a même enregistré le mois de janvier le plus ensoleillé depuis le début des mesures en 1959. À Locarno-Monti (TI), avec plus de 190 heures d’ensoleillement, il s’agit aussi du premier ou du 2e mois de janvier le plus ensoleillé de la série des mesures.

Les records de soleil ont aussi été battus au nord des Alpes dans des régions qui vivent souvent sous le brouillard à cette période. Certaines ont vécu localement 90 à 125 heures de plus de soleil que durant la norme 1991-2020, soit une hausse de 180%. Neuchâtel (100 heures de soleil) a même vécu son mois de janvier le plus beau.

Des villes comme Berne (125 heures), Genève (110 heures) et Zurich (105 heures) ont enregistré leur 2e mois de janvier le plus ensoleillé. Seul janvier 2020 a été plus clément.

Douceur record elle aussi

Corollaire de ce beau temps: la douceur, surtout en début d’année. Ce qui a permis d’établir de nouveaux records de chaleur pour un mois de janvier sur 17 sites de mesures dans le pays. Ainsi, le 1er janvier, MétéoSuisse a enregistré un record de 19,2°C à Poschiavo (GR), au sud des Alpes. Le précédent record de janvier 2015, avec 17,9 °C, a été battu de plus de 1 °C.

À Bâle-Binningen, la température a grimpé jusqu’à 18,7 °C le 4 janvier. Il s’agit de la 2e valeur la plus élevée pour un mois de janvier depuis le début des mesures en 1897. Le record de janvier reste celui établi en 1991 avec 19,0 °C.

La température en janvier en Suisse depuis le début des mesures en 1864. Le point rouge montre janvier 2022 (-1,5 °C). La courbe rouge montre la moyenne glissante sur 20 ans. MétéoSuisse

Le 4 janvier, trois sites de mesures bénéficiant d’un effet de foehn ont en outre enregistré des températures maximales très élevées au nord des Alpes: 18,7 °C à Thoune (BE), 19 °C à Giswil (OW) et 19,5 °C à Gersau (SZ).

Très peu de pluie

Conséquence de cette météo clémente: il a très peu plu dans toute la Suisse. Dans de nombreuses régions, il est tombé moins de 50% de la norme 1991-2020, et sur une grande partie du sud des Alpes, moins de 20%.

À Locarno-Monti, il n’est tombé que 8,2 mm, soit 12% de la norme, à Lugano que 9,1 mm, soit 14%. Les dernières fois que ces deux sites ont enregistré des sommes mensuelles plus faibles en janvier étaient en 2020, 2019 et 2017.