Jamais portées, les baskets se décomposent

«Elles n’ont jamais été portées. Et pourtant leur semelle craquelle…», se désole un collectionneur de baskets, sur TikTok. En effet, en frottant la chaussure, celle-ci se décompose. Sur les réseaux sociaux, les fans de sneakers sont de plus en plus nombreux à constater que leurs paires ne durent pas dans le temps. «Moral de l’histoire, portez vos baskets!»