Jamais un récit médiéval n’a été aussi moderne

Notre capsule On s’mate quoi sur «Le dernier duel»

■ Le pitch Tiré d’une histoire vraie, «Le dernier duel» met en scène un combat à mort qui s’est déroulé en France au Moyen Âge, entre Jean de Carrouges (Matt Damon) et Jacques Le Gris (Adam Driver), deux amis devenus ennemis. La raison de ce duel? Marguerite (époustouflante Jodie Comer), la femme de Jean, est violée par Jacques et décide de dénoncer son agresseur.

■ La classe Habitué aux films d’époque («Gladiator», «Robin des Bois», «Kingdom of Heaven»), Ridley Scott est dans son élément et ça se sent. Son film brutal est maîtrisé de A à Z, l’image est superbe, la réalisation impeccable. La terrifiante scène de viol, la solitude de Marguerite et son combat ardu font résonner ce fait divers médiéval aujourd’hui plus que jamais.

■ Le bémol Donner des rôles de personnages français à des acteurs anglophones, aussi bons soient-ils, est une absurdité. Et ce sera pareil dans le prochain film de Ridley Scott, «House of Gucci», qui sort en novembre, où Adam Driver, Lady Gaga et Camille Cottin joueront des Italiens qui parlent anglais.

■ Trois vérités La plus grande réussite de ce film, c’est que les faits sont racontés tour à tour du point de vue des trois protagonistes. On va là bien au-delà du simple film d’époque, en mettant en parallèle ces trois perspectives avec des nuances flagrantes ou minimes, qui ne cessent de déconstruire les autres. Ainsi, une même scène montrée trois fois ne lasse jamais mais fait l’effet inverse. Jean, qui semble honorable dans la première partie, apparaît plutôt comme un beauf au regard de Jacques, et n’est pas si brave et aimant du point de vue de Marguerite. Et si le combat de deux hommes va décider du sort d’une femme, c’est bien elle la réelle héroïne de cette histoire.