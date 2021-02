Berlin : Jambes écartées, des féministes répliquent au manspreading

Vêtues de trainings aux slogans coups de poing, deux activistes berlinoises écartent leurs jambes pour protester contre les usagers, principalement des hommes, qui s’étalent dans les transports publics sans considération pour autrui.

Plus largement, les performances de ces deux Berlinoises mêlant humour et provocation, questionnent les enjeux de domination et le partage de l’espace urbain entre les sexes. «Il est parfaitement possible de s’assoir confortablement dans les transports sans prendre deux places en écartant les jambes», explique Mina Bonakdar, 25 ans.